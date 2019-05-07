2019-05-07T12:20:32+03:00
Происшествия

Аферист выманил у новоуренгойца виртуальными колесами 30 тысяч рублей

В полиции завели уголовное дело о мошенничестве
Анна Полякова
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Аферист выманил у новоуренгойца виртуальными колесами 30 тысяч рублей Фото: pixabay.comАферист выманил у новоуренгойца виртуальными колесами 30 тысяч рублей Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое местный житель стал жертвой мошенничества, пытаясь купить автомобильные шины через интернет. Он потерял 30 тысяч рублей, доверившись незнакомому человеку.

Выяснилось, что мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел сообщение о продаже летней резины. Он оплатил полную стоимость покупки, переведя всю сумму на счет, указанный злоумышленником. После этого лжепродавец перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбудил по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за это может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки только с проверенных сайтов и помнить о том, что, покупая товар по объявлению у неизвестного лица, возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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