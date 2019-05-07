2019-05-07T11:06:36+03:00
Экономика

В Тазовский район за летнюю навигацию привезут товаров на 170 миллионов рублей

Объем нынешнего "Северного завоза" соизмерим" с прошлогодним
Анна Полякова
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В Тазовский район за летнюю навигацию привезут товаров на 170 миллионов рублей Фото: tasu.ruВ Тазовский район за летнюю навигацию привезут товаров на 170 миллионов рублей Фото: tasu.ru
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На отдаленные территории Тазовского района за короткое северное лето планируется завезти более 2 тысяч тонн товаров на сумму около 170 млн рублей. Продукты досрочного завоза – это преимущественно товары с длительным сроком хранения: мука, соль, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, чай, подсолнечное масло.

Кроме этого, жители отдаленных территорий смогут приобрести фрукты, овощи, яйца, молоко, сливочное масло, колбасы и кондитерские изделия. По «большой воде» доставят и промышленные товары: около 10 тысяч тонн топлива и 12 тысяч кубов дров.

Такой же объем был доставлен в труднодоступные территории района в прошлом году. В летнюю навигацию, с июля по октябрь, преимущественно используется водный транспорт. Он позволяет перевозить большие объемы товаров по приемлемым ценам транспортировки. В период с января по апрель текущего года было завезено более 550 тонн грузов.

Напомним, «Северный досрочный завоз» продуктов питания и промышленных товаров осуществляется в отдаленные поселения Находку, Антипаюту, Гыду и восемь факторий: Юрибей, Тадебя-Яха, Танамо, 5-6 Пески, Халмер-Яха, Белые Яры, Мессо, Харвута.

Органы местного самоуправления в течение года оказывают финансовую поддержку предприятиям и организациям, осуществляющим досрочные централизованные поставки. В этом году на эти цели выделено более 173,5 млн рублей. Такими видами поддержки являются субсидирование производителям хлеба части затрат, доставки товаров, на поддержку факторий и муниципальные гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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