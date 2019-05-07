В Губкинском мужчина, выпив в магазине пиво, обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-07T10:42:53+03:00

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В Губкинском местного жителя судят за публичное оскорбление сотрудника полиции. Пьяный грубиян вечером 4 апреля в магазине взял пиво и бесцеремонно тут же приступил к его употреблению. При этом мужчина отказался оплатить полученный товар.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили правонарушителя около магазина. В ответ на законное требование полицейского предъявить документы мужчина в присутствии посторонних лиц высказал в его адрес нецензурную брань.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину местного жителя. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU