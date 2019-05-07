В Губкинском мужчина, выпив в магазине пиво, обматерил полицейского
В Губкинском местного жителя судят за публичное оскорбление сотрудника полиции. Пьяный грубиян вечером 4 апреля в магазине взял пиво и бесцеремонно тут же приступил к его употреблению. При этом мужчина отказался оплатить полученный товар.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили правонарушителя около магазина. В ответ на законное требование полицейского предъявить документы мужчина в присутствии посторонних лиц высказал в его адрес нецензурную брань.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину местного жителя. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU