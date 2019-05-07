На реках Ямала организовано дежурство в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-07T09:34:56+03:00

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Сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО приступили к дежурству в районе паромно-ледовой переправы через реку Обь. Также в круглосуточном режиме в местах несанкционированных переправ транспортных средств и выхода людей на лёд службу несут спасатели государственного казённого учреждения «Ямалспас».

Отмечено, что сегодня прочность льда на реках Ямала ослаблена: лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи деревьев и кустов. Нарушение правил безопасности на водных объектах провоцирует чрезвычайные происшествия, создающие опасность для жизни людей.

По словам специалистов, безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 15 сантиметров. Прочность льда можно определить визуально. Прочный лед голубого цвета, белый – слабее в два раза, серый или с желтоватым оттенком лёд ненадёжен. При этом отмечается, что если температура воздуха выше 0 С° держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.

В период ледохода органам местного самоуправления рекомендовано установить запреты на выход граждан, а также выезд транспортных средств на лёд. С ямальцами ведут разъяснительную работу, размещают предупреждающие и запрещающие знаки, проводят рейды и патрулирование на реках.

Напомним, несоблюдение запрета на выход граждан и выезд транспортных средств на лёд в период ледохода является административным нарушением в соответствии с законом ЯНАО «Об административных правонарушениях». За 2018 год специалистами ведомства зафиксировано более 40 административных правонарушений в период ледохода, по которым вынесены семь предупреждений и штрафы на общую сумму 57 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU