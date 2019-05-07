СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-07T08:43:38+03:00

Новоуренгойца лишили свободы за неадекватное поведение по отношению к полицейскому Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел 17 апреля. Как выяснилось, сотрудник полиции, работая по материалу проверки, прибыл на производственную базу. 38-летний мужчина начал вести себя агрессивно, неадекватно в отношении сотрудника полиции, причинив ему физическую боль.

Уголовное дело расследовали по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд вынес решение о признании агрессивного новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии-поселении, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Правоохранительные органы напоминают, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU