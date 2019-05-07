2019-05-07T07:59:31+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое не поделили дорогу две иномарки

Внедорожник не уступил дорогу легковушке
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое не поделили дорогу две иномарки Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое не поделили дорогу две иномарки Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое на нерегулируемом перекрестке ул. Таежная - проезд 3П столкнулись две иномарки. Авария произошла 6 мая около 13 часов 45 минут. Дорогу не поделили «Тойоты».

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, RAV4 при выезде с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и допустил столкновение с Avensis. В результате ДТП водитель легковушки травмирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года в 1822 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 186 травмированы, в их числе 22 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24