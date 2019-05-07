Погода на Ямале 7 мая: день пройдет в основном без осадков при северо-западном ветре
Во вторник, 7 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, облачно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
В Ноябрьске + 6 градусов, ясная погода, кратковременный дождь пройдет утром, ветер северный 4 м/с.
В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, поздно вечером ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 11 м/с.
В Надыме +4 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
В Губкинском +5 градусов, малооблачно, днем - без осадков, ветер северо-западный 8 м/с.
В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, утром пройдет дождь, ветер северо-западный 8 м/с.
В Муравленко +5 градусов, переменная облачность, дождь пройдет только утром, северный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU