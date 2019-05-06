В Салехарде пострадавший от пожара дом к восстановят к сентябрю

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-06T16:21:58+03:00

На время работ жильцам будут предоставлены квартиры из маневренного фонда

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В Салехарде провели детальное обследование дома, пострадавшего от пожара 2 мая. Повреждений основных несущих конструкций здания не выявлено. Комиссия пришла к выводу, что дом можно восстановить.

Подготовку к аварийно-восстановительным работам обсудили на рабочем совещании в администрации города, которое провел первый заместитель градоначальника Олег Куруч.

Технические службы уже приступили к разработке технического задания на проектирование восстановления здания и определению стоимости восстановительных работ.

Полный комплекс аварийно-восстановительных работ планируют завершить до сентября текущего года. На время восстановления дома жильцам будут предоставлены квартиры из маневренного фонда. Работа с населением по приему заявлений на предоставление квартир для временного проживания уже началась. Как сообщалось ранее, всем пострадавшим окажут материальную поддержку.

- Государственная помощь предусмотрена в размере: одиноко проживающим – 20 тысяч на человека, семьям с 3 и более детьми – 50 тысяч на семью, - отметила замглавы Администрации города по социальной политике Ирина Максимова.

ИСТОЧНИК KP.RU