2019-05-06T16:10:46+03:00
Общество

Ямальцам рассказали, когда принесут пенсии в майские праздники

Все причитающиеся выплаты будут произведены в привычном для граждан порядке
Анна Полякова
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На Ямале в мае доставка пенсий, пособий и иных соцвыплат через организации почтовой связи будет осуществляться в установленный графиком выплаты период с 3 по 19 число месяца. Доставка пенсии за 9 мая 2019 года будет произведена 8 мая 2019 года.

Все причитающиеся выплаты будут произведены в привычном для граждан порядке: пенсии доставят почтальоны на дом, либо сам пенсионер придет за ними на почту.

Доставка пенсий через кредитные организации будет осуществлена в установленные графиком сроки с учетом праздничных и выходных дней мая 2019 года.

Отделение ПФРФ по ЯНАО обеспечит доставочные организации средствами на выплату пенсий и иных социальных выплат в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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