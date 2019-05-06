Будущие ямальские аграрии тестируются для трудоустройства

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-06T15:51:32+03:00

Результаты тестирования будут занесены в базу соискателей работы на сайте ТПП

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В Ямальском полярном агроэкономическом техникуме 6 мая стартовало масштабное тестирование выпускников. Организатор – Торгово-промышленная палата региона. Экзамен держат 167 студентов выпускных курсов, обучающихся очно по специальностям «Ветеринария», «Обработка водных биоресурсов», «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения».

- Сегодня в нашей базе около 140 организаций, которые заинтересованы в молодых специалистах. Цель нашего проекта – трудоустроить лучших выпускников средних специальных учебных заведений округа, - подчеркнул начальник отдела экспертизы и сертификации Торгово-промышленной палаты ЯНАО Виталий Рыбак.

Интеллектуальное испытание продлится два дня. Тестирование состоит из базовых заданий, общих для всех – на интеллект, логику, внимательность, работоспособность, и профильных, разработанных индивидуально для каждой специальности.

Результаты тестирования каждого выпускника будут занесены в базу соискателей работы на сайте Торгово-промышленной палаты, что очень удобно для работодателей. Дипломы о среднем специальном образовании должны получить 222 выпускника очного и заочного отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU