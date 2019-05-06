Ямальцев научат востребованным профессиям

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-06T15:42:59+03:00

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На Ямале с начала 2019 года служба занятости населения на бесплатное профессиональное обучение направила 395 безработных северян. Они овладеют такими профессиями, как электромонтёр, электрогазосварщик, бухгалтер, водитель автомобиля, младший воспитатель, помощник воспитателя, диспетчер автомобильного транспорта, повар, парикмахер, стропальщик, специалист в сфере закупок. Как отметили в правительстве ЯНАО, это самые востребованные профессии.

Профессиональное обучение безработных осуществляется по очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционной образовательной технологии.

В период обучения выплачивается стипендия, а обучающимся в другой местности оплачивается проезд к месту обучения и обратно. По окончании обучения выдаётся документ установленного образца, по рабочим профессиям присваивается квалификация.

ИСТОЧНИК KP.RU