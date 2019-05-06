2019-05-06T15:42:59+03:00
Общество

Ямальцев научат востребованным профессиям

В период обучения выплачивается стипендия
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцев научат востребованным профессиям Фото: из открытых источниковЯмальцев научат востребованным профессиям Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На Ямале с начала 2019 года служба занятости населения на бесплатное профессиональное обучение направила 395 безработных северян. Они овладеют такими профессиями, как электромонтёр, электрогазосварщик, бухгалтер, водитель автомобиля, младший воспитатель, помощник воспитателя, диспетчер автомобильного транспорта, повар, парикмахер, стропальщик, специалист в сфере закупок. Как отметили в правительстве ЯНАО, это самые востребованные профессии.

Профессиональное обучение безработных осуществляется по очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционной образовательной технологии.

В период обучения выплачивается стипендия, а обучающимся в другой местности оплачивается проезд к месту обучения и обратно. По окончании обучения выдаётся документ установленного образца, по рабочим профессиям присваивается квалификация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде пострадавший от пожара дом к восстановят к сентябрю
Ямальцам рассказали, когда принесут пенсии в майские праздники
Будущие ямальские аграрии тестируются для трудоустройства
Новоуренгойцам показали подвиг Петра Барбашова
Ямальские школьники стали призерами международного конкурса экологических проектов
АО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности труда
Жительница Нового Уренгоя кухонным ножом расправилась с собутыльником
Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для тюменских школьников
Ямальский «Факел» завоевал бронзу чемпионата России по волейболу
Мнимый сотрудник банка за 49 тысяч рублей «спас» ямальца от мошенника
В Салехарде 7 мая перекроют улицы на время репетиции парада
В Новом Уренгое задержали троих мужчин за нападение на таксиста
В День Победы в Салехарде будут курсировать дополнительные автобусы
Надымская прокуратура заблокировала сайты, продававшие электроудочки
Сотня ноябрян стали «Наставниками Ямала»
На Ямале прогнозируют усиление ветра до 24 м/сек
В детсаду Надыма готовили каши из подозрительной крупы
На Ямале в ДТП пострадали три человека
Погода на Ямале 6 мая: потеплеет до +6 градусов
На Ямале прекращена работа ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги
Житель Нового Уренгоя стащил из магазина три бутылки алкоголя
Погода на Ямале 5 мая: облачно, мокрый снег дождь
Надымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денег
В Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкой