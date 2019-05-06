2019-05-06T15:31:59+03:00
Общество

Новоуренгойцам показали подвиг Петра Барбашова

Военно-историческая реконструкция прошла в городе впервые
Анна Полякова
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Новоуренгойцам показали подвиг Петра Барбашова Фото: newurengoy.ruНовоуренгойцам показали подвиг Петра Барбашова Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 5 мая на площадке возле дворца спорта «Звездный» прошла реконструкция боя и военного подвига Петра Барбашова. Фронтовик из Новосибирской области закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Он совершил этот подвиг на полгода раньше Александра Матросова. Бой проходил 9 ноября 1942 года за село Гизель Северо-Осетинской АССР. Пётру Парфёновичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Мероприятие организовано в канун празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе региональной общественной организации «Кировцы» при поддержке управления культуры.

Отметим, что военно-историческая реконструкция одного из эпизодов Великой Отечественной войны прошла в газовой столице впервые. К исторической реконструкции готовились несколько месяцев – шили костюмы, искали реквизиты и атрибуты, подбирали актеров. В мероприятии приняли участие 45 человек, в том числе – воспитанники кадетской школы им. В.И. Шарпатова. Посмотреть реконструкцию пришли горожане разного возраста: и дети, и молодежь, и ветераны Великой Отечественной войны.

«Я еще во время учебы вдохновился подвигом Петра Барбашова. И вот сейчас мы показали всем эту историю. В следующем году проведем еще одну реконструкцию», – рассказал главный организатор мероприятия, ветеран боевых действий, член Всероссийской организации «Боевое братство» Игорь Капитонов.

За участие в реконструкции боя всем ее участникам были вручены именные медали. Для гостей работала полевая кухня, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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