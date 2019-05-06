Ямальские школьники стали призерами международного конкурса экологических проектов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-06T14:58:23+03:00

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Ямальские школьники продемонстрировали хорошие знания по теме изменения климата и оказались в числе победителей международного конкурса экологических проектов. Северяне получили наивысший балл при стендовой защите своих исследовательских работ.

Международный конкурс, посвящённый проблеме глобального потепления, прошёл в Алматы (Казахстан) в рамках проекта программы развития ООН «Климатическая шкатулка». В нём участвовали школьники из Лабытнанги, Губкинского и посёлка Харп, прошедшие региональный этап конкурсного отбора. На международном конкурсе они

Анна Сакович из посёлка Харп стала победителем международного конкурса «Климатическая шкатулка». Кирилл Мемнонов из Губкинского победил в номинации «Лучший международный проект практического внедрения». Наталья Кравченко из Лабытнанги стала обладателем специального приза «Лучший проект» в номинации «Проблемы углеродного следа».

Напомним, «Климатическая шкатулка» – это иллюстрированная энциклопедия, где в доступной, познавательно-игровой форме представлена информация о глобальном изменении климата и его последствиях. Ямал – в числе первых российских субъектов, адаптировавших федеральное издание с учётом региональных особенностей.

ИСТОЧНИК KP.RU