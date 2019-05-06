2019-05-06T14:46:54+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности труда

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АО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности трудаАО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности труда
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В АО «ТранснефтьСибирь» завершился пятый ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников предприятия «День безопасности».

Мероприятие проходило на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (учредитель – АО «Транснефть – Сибирь»). В конкурсе принимали участие 12 команд, представляющих структурные подразделения предприятия, всего – 60 конкурсантов.

На ежегодной основе День безопасности труда в АО «Транснефть – Сибирь» проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

Соревнования проходили по шести номинациям: «Презентация команды по безопасности труда», «Профессиональные знания по безопасности труда», «Знаки безопасности», «Оказание первой помощи пострадавшему», «Средства индивидуальной защиты», «Инструкции по охране труда». По итогам соревнований первое место заняла команда Сургутского управления магистральных нефтепроводов (УМН), второе место – команда Ноябрьского УМН, на третьем месте – представители Уренгойского УМН.

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры конкурса «Лучшее подразделение по охране труда АО «Транснефть – Сибирь». Отбор проходил по результатам работы в области охраны труда за 2018 год. Так, первое место занял коллектив ЛПДС «Демьянское» Тобольского УМН, второе – ЛПДС «Пур-Пе» Ноябрьского УМН, третье – ГНПС №1 «Заполярье» Уренгойского УМН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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