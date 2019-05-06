Жительница Нового Уренгоя кухонным ножом расправилась с собутыльником

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-06T14:44:22+03:00

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В Новом Уренгое расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства мужчины. В совершении преступления подозревается местная жительница.

По данным следствия, вечером 5 мая компания распивала спиртные напитки. В ходе застолья между 43-летним мужчиной и его сожительницей возник конфликт. В какой-то момент женщина схватила кухонный нож и три раза вонзила его в собутыльника.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU