Жительница Нового Уренгоя кухонным ножом расправилась с собутыльником
Мужчина скончался на месте происшествия
Жительница Нового Уренгоя кухонным ножом расправилась с собутыльникомФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства мужчины. В совершении преступления подозревается местная жительница.
По данным следствия, вечером 5 мая компания распивала спиртные напитки. В ходе застолья между 43-летним мужчиной и его сожительницей возник конфликт. В какой-то момент женщина схватила кухонный нож и три раза вонзила его в собутыльника.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU