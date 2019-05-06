СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-06T14:18:17+03:00

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Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для тюменских школьников. Сотрудники банка посетили школы и вузы с лекциями и играми по финансовой грамотности по всей стране, а также пригласили ребят в офисы банка на экскурсии и мастер-классы для рассказа о банковских профессиях. На территории Западной Сибири открытые уроки прошли в школах Тюмени, Нижневартовска, Нефтеюганска, Лянтора, Покачей, п. Федоровский, п. Белый-Яр, Нягани, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска. В обучающих мероприятиях приняли участие порядка 800 школьников.

В рамках «Всероссийской недели финансовой грамотности-2019», где Сбербанк выступил генеральным партнером, состоялись онлайн-уроки на образовательной платформе «Фоксфорд». Чтобы обеспечить доступность материалов для слабослышащих, вебинары проводились с привлечением сурдопереводчиков.

«Сбербанк 5 лет поддерживает Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в качестве генерального партнера. Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Мы на регулярной основе проводим обучающие мероприятия для школьников и студентов. Очень важно, чтобы подрастающее поколение училось правильно обращаться с деньгами, копить средства, составлять свой личный финансовый план, безопасно пользоваться картой и мобильными приложениями, чтобы мошенники не могли получить доступ к их персональным данным и средствам», – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В прошлом году с помощью сотрудников банка было проведено более 400 мероприятий в 84 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU