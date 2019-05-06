2019-05-06T13:01:09+03:00
Спорт

Ямальский «Факел» завоевал бронзу чемпионата России по волейболу

Матч в Новом Уренгое стал историческим
Анна Полякова
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Фото: пресс-служба ВК «Факел»Фото: пресс-служба ВК «Факел»
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Волейбольный матч в Новом Уренгое 5 мая стал историческим. Ровно десять лет назад – в сезоне 2008/2009 – команда «Факел» добыла бронзовые медали чемпионата страны и сейчас сумела повторить этот результат. В ответной встрече против «Зенита» из Санкт-Петербурга в серии за третье место новоуренгойцы показали, что могут играть на самом высоком уровне и готовы шагнуть в Лигу чемпионов.

- Эта бронза стала прекрасным завершением сезона для нас. Всех трёх целей, которые были поставлены перед нами – попасть в финал Кубка России, завоевать медаль клубного чемпионата мира и медаль чемпионата страны – мы достигли, - отметил главный тренер новоуренгойской команды Камилло Плачи.

Кроме того, он пояснил, что третье место в Суперлиге даёт возможность в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов – это новый для «Факела» турнир, серьёзный вызов, но все рады такой возможности.

По словам тренера, новоуренгойская команда серьёзно обновилась перед этим сезоном, и было непросто создать такой коллектив, который способен работать как единый организм.

- Ребята очень быстро привыкли к моей системе, поверили в ту работу, которую делают, и в итоге стали командой с сильным характером и большим сердцем и доказывали это на протяжении всего сезона, - резюмировал Камилло Плачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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