2019-05-06T12:31:52+03:00
Происшествия

Мнимый сотрудник банка за 49 тысяч рублей «спас» ямальца от мошенника

Северянин не усомнился в словах незнакомца
Анна Полякова
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Мнимый сотрудник банка за 49 тысяч рублей «спас» ямальца от мошенника Фото: pixabay.comМнимый сотрудник банка за 49 тысяч рублей «спас» ямальца от мошенника Фото: pixabay.com
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Новоуренгойца обманул мошенник, выдававший себя за сотрудника банка. В результате доверчивый ямалец потерял 49 тысяч рублей.

В полиции мужчина рассказал, на мобильный телефон ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Северянин не усомнился в словах незнакомца, который сообщил, что с карты держателя осуществлено несанкционированное списание денежных средств. Звонивший пояснил, что для отмены операции необходимо сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях. Мужчина послушно все рассказал. После этого с его карты и списались 49 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по ЯНАО. Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы до пяти лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков уточнять информацию по телефону «горячей линии» банка, который указан на обороте пластиковой банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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