2019-05-06T12:09:34+03:00
Общество

В Салехарде 7 мая перекроют улицы на время репетиции парада

Движение транспорта будет приостановлено с 18.00 до 21.00 часов
Анна Полякова
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В Салехарде 7 мая перекроют улицы на время репетиции парада Фото: правительство ЯНАОВ Салехарде 7 мая перекроют улицы на время репетиции парада Фото: правительство ЯНАО
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В Салехарде в связи с проведением генеральной репетиция праздничного парада 7 мая с 18.00 до 21.00 часов будет временно перекрыты улицы. Движение транспорта приостановят на пересечении улиц: Губкина - Матросова, Подшибякина – З. Космодемьянской, Ямальская - Матросова, Мира - Матросова, Артеева – Матросова, Республики – Матросова, Республики – Чубынина.

Движение транспорта будет приостановлено с 18.00 до 21.00 часов Фото: Администрация Салехарда

Движение транспорта будет приостановлено с 18.00 до 21.00 часов Фото: Администрация Салехарда

Как ранее сообщалось, вечером 9 мая в столице Ямала будут организованы дополнительные маршруты городского пассажирского транспорта. Их запустят для удобства жителей Салехарда, поскольку в городе в 22.30 состоится общественно-патриотическая акция «Свеча памяти».

Плата за проезд по временным маршрутам взиматься не будет, пояснили в администрации окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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