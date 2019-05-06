СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-06T11:37:24+03:00

В Новом Уренгое задержали троих мужчин за нападение на таксиста Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое по горячим следам установлены подозреваемые в совершении нападения на таксиста. Сообщение о происшествии поступило 4 мая. Местный житель просил привлечь к ответственности троих неизвестных, которые угнали его автомобиль и, избив, похитили три мобильных телефона и деньги в сумме 2 тысяч рублей. Причиненный ущерб составил 31 тысячу рублей.

Выяснилось, что мужчине, оказывавшему услуги по перевозке людей, позвонил малознакомый молодой человек и попросил приехать, назвав адрес. В такси сели трое пьяных мужчин. Злоумышленники избили водителя, похитили имущество, угнали машину, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Их личность удалось быстро установить. Ими оказались ранее судимые жители Челябинской области 1984, 1989, 1986 годов рождения.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», «Грабеж» и «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Подозреваемые вину признают полностью. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU