СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-06T11:07:08+03:00

В День Победы в Салехарде будут курсировать дополнительные автобусные маршруты Фото: salekhard.org

Плата за проезд в них взиматься не будет

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В Салехарде 9 мая в 22.30 состоится общественно-патриотическая акция «Свеча памяти». Для удобства жителей ямальской столицы вечером будут организованы дополнительные маршруты городского пассажирского транспорта. Плата за проезд по временным маршрутам взиматься не будет, пояснили в администрации окружного центра.

Маршрут №1 «Аэропорт- пр.Молодежи» отправляется в 21ч.45м. Обратно выходит в 23ч.15м. Он будет останавливаться у гостиницы «Обь», Лыжной базы. Далее по маршруту «Лесная», «Почта», «Ангальский Мыс», «Гидропорт», СОШ № 6, гостиница «Полярный круг», «Телецентр», «Баня № 5», д/с «Золотая рыбка», ул. Николаева.

Маршрут №2 «Игарская – пр. Молодежи». Отправление - в 21ч.35м. От второй конечной выезд запланирован в 23ч.15м. Остановочные пункты в пути: Хлебокомбинат – ул. Шалгина – ул. Глазкова – ул. Мичурина – гостиница «Ямал» – СОШ № 2 – ОЦНК – ул. Чубынина – Ледовый дворец – Шахматная школа – Храм «Петра и Павла» – СОШ № 1 – Администрация – Площадь Победы – Управление соцзащиты.

Маршрут №3 пройдет от микрорайона Ямальский до проспекта Молодежи с остановками «Вахта 80», «ул. З. Космодемьянской», «Геолог», «Управление соцзащиты». Отправление в 22ч.00м и обратно - в 23ч.15м.

ИСТОЧНИК KP.RU