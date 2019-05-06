2019-05-06T10:48:57+03:00
Происшествия

Надымская прокуратура заблокировала сайты, продававшие электроудочки

Интернет-ресурс предлагал запрещенный вид рыбалки
Анна Полякова
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Надымская городская прокуратура во время мониторинга сети «Интернет» обнаружила информацию о деятельности, представляющей опасность для водных биологических ресурсов.

Сайты, доступные неограниченному кругу лиц, содержали публичное предложение о продаже электроудочек, предназначенных для незаконного лова водных биологических ресурсов.

Как уточнили в прокуратуре ЯНАО, в соответствии с ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» на территорию Российской Федерации запрещается ввоз рыболовных сетей из синтетических материалов, электроловильных систем.

На основе искового заявления Надымской городской прокуратуры эта информация судом признана запрещенной к распространению на территории России. Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАЮ-Югре и ЯНАО заблокировало Интернет-сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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