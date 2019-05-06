2019-05-06T09:47:40+03:00
Общество

Сотня ноябрян стали «Наставниками Ямала»

Анна Полякова
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Сотня ноябрян стали «Наставниками Ямала» Фото: Администрация НоябрьскаСотня ноябрян стали «Наставниками Ямала» Фото: Администрация Ноябрьска
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Около ста ноябрян пройти обучение в окружной локальной школе «Наставники Ямала». Курс лекций прослушали горожане, решившие стать сопровождающими в поездках групп детей, выезжающих на отдых в лагеря за пределы ЯНАО.

Их научили, как разнообразить в дороге досуг детей, как сделать так, чтобы путешествие оказалась интересным. Об этом рассказала руководитель окружной программы «Наставники Ямала», доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменского государственного института культуры Нина Куриленко.

Как сообщили в администрации города, сопровождающих ознакомили с функционалом обязанностей, в том числе проинструктировали как правильно собирать необходимые в поездке и лагере пакеты документов для выезжающих детей. Внимание было уделено и безопасности несовершеннолетних в пути следования.

По завершению обучения, которое проходило бесплатно, участники школы получили сертификаты сроком действия на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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