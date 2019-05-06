2019-05-06T09:00:25+03:00
Общество

На Ямале прогнозируют усиление ветра до 24 м/сек

МЧС призывает быть бдительнее
Анна Полякова
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На Ямале прогнозируют усиление ветра до 24 м/сек Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале прогнозируют усиление ветра до 24 м/сек Фото: 89.mchs.gov.ru
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На территории Ямале 6 мая, по данным синоптиков, на округа ожидается сильный ветер, в некоторых районах порывами до 24 м/сек. Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов. Кроме того, как пишут специалисты ГУ МЧС России по ЯНАО, есть вероятность поражения людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - отмечают в ведомстве.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге и двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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