2019-05-06T08:41:21+03:00
Общество

В детсаду Надыма готовили каши из подозрительной крупы

Больше 30 кг сомнительного продукта пришлось уничтожить
Анна Полякова
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В детсаду Надыма готовили каши из подозрительной крупы Фото: ursn72.ruВ детсаду Надыма готовили каши из подозрительной крупы Фото: ursn72.ru
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В детском саду Надыма выявили нарушения законодательства в пищеблоке. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО плановую, выездную проверку провели в апреле.

В результате в складском помещении учреждения специалисты ведомства обнаружили сомнительные крупы без соответствующих документов. Они не имели установленных сроков годности, а также маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или иными нормативными документами.

Уточняется, что это были крупы разных видов и сортов, предназначенные для готовки. Из 55,4 кг не соответствовали представленной информации и требованиям нормативных документов 30,4 кг.

Учреждение не представило полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевой продукции. Крупы уничтожены в присутствии специалистов Управления Россельхознадзора. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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