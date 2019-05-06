2019-05-06T08:20:53+03:00
Происшествия

На Ямале в ДТП пострадали три человека

Всего за выходные произошла 31 авария
Анна Полякова
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На Ямале в ДТП пострадали три человека Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале в ДТП пострадали три человека Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На Ямале за прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмированы 3 человека.

В Тазовском районе на 109 км автозимника месторождение Русское - месторождение Ванкорское в ДТП пострадал водитель КАМАЗа. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, 2 мая около 6 часов 35 минут автомобилист допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

В Салехарде днем 2 мая на ул. Б. Кнунянца ВАЗ-21101 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП «десятку» по инерции отбросило на припаркованный ВАЗ-21053. Травмы получил водитель иномарки.

В Надымском районе 3 мая около 20 часов 00 минут в районе аэропорта п. Ямбург водитель, личность которого не установлена, управляя снегоходом, допустил падение пассажира. В результате ДТП пассажир снегохода госпитализирован.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1809 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 185 травмированы, в их числе 22 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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