2019-05-06T05:48:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 мая: потеплеет до +6 градусов

Местами пройдет небольшой дождь
Анна Полякова
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Погода на Ямале 6 мая: потеплеет до +6 градусовПогода на Ямале 6 мая: потеплеет до +6 градусовФото: Анна Полякова
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В понедельник, 6 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, небольшой снег - вечером, ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 6 градусов, ясная погода, без осадков, ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7 4 м/с.

В Надыме +6 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, но осадки не ожидаются, ветер южный 8 м/с.

В Губкинском +5 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +6 градусов, ясно, дождь начнется поздно вечером, южный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +4 градус, пасмурно, небольшой дождь - вечером, ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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