2019-05-05T18:24:35+03:00
Общество

На Ямале прекращена работа ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги

Для перевозки пассажиров на маршрут вышли два новых судна
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Правительство ЯНАОФото: Правительство ЯНАО
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На Ямале сегодня, 5 мая, с 12 часов дня прекращена работа ледовой переправы через Обь, между Салехардом и Лабытнанги. Как сообщает пресс-служба окружного правительства со ссылкой на АО «Ямалавтодор», движение закрыто для всех видов транспорта. Это связано с тем, что сейчас невозможно содержать переправу в нормативном состоянии.

Для перевозки пассажиров на маршрут вышли два новых судна на воздушной подушке «Нептун-23».

-Их главное преимущество – возможность ходить по открытой воде и колотому льду. В межсезонье эти «подушки» начинают перевозки сразу же после прекращения работы ледовой переправы, а в период ледохода – до первой подвижки и сразу же после того, как пройдёт лёд. Таким образом, к минимуму сократится период работы вертолётов между берегами Оби, - рассказали в пресс-служюе.

Стоимость билета - 130 рублей, стоимость провоза багажа – 65 рублей. Частота рейса – каждые 20 минут с 7 утра до 23 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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