2019-05-05T09:56:41+03:00
Происшествия

Житель Нового Уренгоя стащил из магазина три бутылки алкоголя

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Житель Нового Уренгоя стащил из магазина три бутылки алкоголяЖитель Нового Уренгоя стащил из магазина три бутылки алкоголяФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 38-летнего мужчины, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле в полицию обратился директор магазина, который сообщил, что неизвестные похитили из торгового зала 3 бутылки виски. Ущерб от действий злоумышленника составил 4 тысячи рублей.

Во время проверки установлено, что мужчина, находясь в торговом зале, взял алкоголь с прилавка и покинул магазин. Перед этим он проверил, чтобы за кассой не было продавца, и чтобы за ним никто не наблюдал.

Похищенное изъято, подозреваемый вину признал. Явка с повинной оформлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на Ямале 5 мая: облачно, мокрый снег дождь
Надымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денег
В Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкой
Жильцам горевшего в Салехарде дома окажут материальную поддержку
Погода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусов
Злоумышленники похитили у доверчивой новоуренгойки 8 тысяч рублей
Юные ямальцы отправятся в поездки памяти, приуроченные ко Дню Победы
30 человек эвакуировали из жилого дома во время крупного пожара в Салехарде
Погода на Ямале 3 мая: пройдёт дождь и дождь со снегом
Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли на пустыре в Ноябрьске
В Ноябрьске огонь в нежилом здании повредил четыре автомобиля
В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублей
В Ноябрьске во время расчистки территории обнаружен труп мужчины
ТСЖ Приуральского района почти год не платило сотруднику зарплату
Погода на Ямале 2 мая: холодно, пройдёт снег с дождём
Автоинспекторы Ямала проверяют на трезвость водителей
Во время рейда полицейские Муравленко выявили юного наркомана
В Радоницу в Ноябрьске организуют движение автобусов до кладбища
В Муравленко открыта городская Доска Почёта
Мошенник собирает деньги в Ноябрьске на лечение здорового ребенка
Ямальцы встречают Первомай
Тротуары и дворы в Ноябрьске взяты на особый контроль властей
Погода на Ямале 1 мая: небольшое потепление