Житель Нового Уренгоя стащил из магазина три бутылки алкоголя

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-05T09:56:41+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 38-летнего мужчины, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле в полицию обратился директор магазина, который сообщил, что неизвестные похитили из торгового зала 3 бутылки виски. Ущерб от действий злоумышленника составил 4 тысячи рублей.

Во время проверки установлено, что мужчина, находясь в торговом зале, взял алкоголь с прилавка и покинул магазин. Перед этим он проверил, чтобы за кассой не было продавца, и чтобы за ним никто не наблюдал.

Похищенное изъято, подозреваемый вину признал. Явка с повинной оформлена.

ИСТОЧНИК KP.RU