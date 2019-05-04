2019-05-04T12:15:53+03:00
Происшествия

Надымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денег

По данному факту проводится проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Надымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денегНадымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Надыме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в дежурную часть полиции 29 апреля поступило заявление от 37-летней жительницы Пангоды о том, что её знакомая обманом завладела её деньгами в размере 40 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в марте 32-летняя жительница Пангод обманула свою знакомую под предлогом трудоустройства в организацию и завладела её деньгами. Женщина не смогла выполнить своё обещание, поэтому дала признательные показания.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкой
Жильцам горевшего в Салехарде дома окажут материальную поддержку
Погода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусов
Злоумышленники похитили у доверчивой новоуренгойки 8 тысяч рублей
Юные ямальцы отправятся в поездки памяти, приуроченные ко Дню Победы
30 человек эвакуировали из жилого дома во время крупного пожара в Салехарде
Погода на Ямале 3 мая: пройдёт дождь и дождь со снегом
Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли на пустыре в Ноябрьске
В Ноябрьске огонь в нежилом здании повредил четыре автомобиля
В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублей
В Ноябрьске во время расчистки территории обнаружен труп мужчины
ТСЖ Приуральского района почти год не платило сотруднику зарплату
Погода на Ямале 2 мая: холодно, пройдёт снег с дождём
Автоинспекторы Ямала проверяют на трезвость водителей
Во время рейда полицейские Муравленко выявили юного наркомана
В Радоницу в Ноябрьске организуют движение автобусов до кладбища
В Муравленко открыта городская Доска Почёта
Мошенник собирает деньги в Ноябрьске на лечение здорового ребенка
Ямальцы встречают Первомай
Тротуары и дворы в Ноябрьске взяты на особый контроль властей
Погода на Ямале 1 мая: небольшое потепление