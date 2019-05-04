Надымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денег
По данному факту проводится проверка
Надымчанка пообещала устроить знакомую на работу, но оставила её без денегФото: Татьяна Коркина
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В Надыме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в дежурную часть полиции 29 апреля поступило заявление от 37-летней жительницы Пангоды о том, что её знакомая обманом завладела её деньгами в размере 40 тысяч рублей.
Полицейские установили, что в марте 32-летняя жительница Пангод обманула свою знакомую под предлогом трудоустройства в организацию и завладела её деньгами. Женщина не смогла выполнить своё обещание, поэтому дала признательные показания.
Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU