В Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкой
В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2019 года в полицию поступило сообщение от медиков. Они сообщили, что в больнице оказали помощь 51-летней новоуренгойке с ранами лица и грудной клетки.
Полицейские установили, что женщины распивали вместе спиртные напитки, однако во время застолья у них произошёл конфликт. Подозреваемая схватила улыбку и ударила ей женщину по голове. Осколки поранили ей лицо и грудную клетку.
Теперь буйной собутыльнице грозит до двух лет лишения свободы. Свою вину она признала, мера пресечения избирается.
ИСТОЧНИК KP.RU