2019-05-04T09:32:49+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкой

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкойВ Новом Уренгое женщина треснула подругу по голове стеклянной бутылкойФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2019 года в полицию поступило сообщение от медиков. Они сообщили, что в больнице оказали помощь 51-летней новоуренгойке с ранами лица и грудной клетки.

Полицейские установили, что женщины распивали вместе спиртные напитки, однако во время застолья у них произошёл конфликт. Подозреваемая схватила улыбку и ударила ей женщину по голове. Осколки поранили ей лицо и грудную клетку.

Теперь буйной собутыльнице грозит до двух лет лишения свободы. Свою вину она признала, мера пресечения избирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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