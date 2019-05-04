2019-05-04T00:40:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусов

Но в некоторых районах пройдёт снег с дождём
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусовПогода на Ямале 4 мая: воздух прогреется до +10 градусовФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 4 мая, ожидается облачность, мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 C, при прояснении до -9C. Температура днём +4…+9C, местами до +14 C.

В Приуральском районе облачно, дождь. Ветер юго-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -1…0 C, днём +3…+7 C.

В Ямальском районе облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-7 C, днём 0…+2 C.

В Тазовском районе ожидается дождь со снегом. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -2…-6 C, днём 0…+2 C.

В Красноселькупском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +3…+7 C.

В Пуровском районе облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +3…+7 C.

В Надымском районе переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 C, днём +3…+7 C.

В Шурышкарском районе облачно, дождь. Ветер юго-западный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 C, днём +7…+14 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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