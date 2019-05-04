Жильцам горевшего в Салехарде дома окажут материальную поддердку

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-04T06:38:27+03:00

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В администрации Салехарда вчера, 3 мая, состоялось э экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи со случившимся пожаром в многоквартирном доме по ул. Чкалова, д.33.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас 30 пострадавших разместились в гостинице «Юлана», остальные находятся у друзей и родственников. В городе организован пункт помощи пострадавшим: все желающие могут принести одежду, обувь, предметы гигиены и вещи первой необходимости в общественную организацию «Горячие сердца Ямала» или сразу в гостиницу.

Как отметил первый заместитель главы городской администрации Олег Куруч, в дальнейшем планируется провести работы по восстановлению дома.

- Основные конструктивные несущие элементы не пострадали, сегодня во второй половине дня начнется детальное обследование дома для составления сметы расходов, - рассказал он.

Смету расходов рассчитают по полной программе. В неё включат расходы по ремонту кровли и потолка, по полной замене электропроводки, вместе со щитками, отопления и канализации. На время проведения аварийно-восстановительных работ жильцов разметят в квартирах из маневренного фонда, всем пострадавшим окажут материальную поддержку.

- Государственная помощь предусмотрена в размере: одиноко проживающим – 20 тысяч на человека, семьям с 3 и более детьми – 50 тысяч на семью», - отметила Ирина Максимова, заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/706568" frameborder="0"></iframe> Пожар в Салехарде.

ИСТОЧНИК KP.RU