2019-05-03T10:10:20+03:00
Происшествия

Злоумышленники похитили у доверчивой новоуренгойки 8 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Злоумышленники похитили у доверчивой новоуренгойки 8 тысяч рублейЗлоумышленники похитили у доверчивой новоуренгойки 8 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2019 в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный, злоупотребив её доверием, похитил у неё 8 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевшей в соцсети пришло сообщение от её знакомой с просьбой одолжить деньги. Уверенная в том, что помочь её просит знакомая, новоуренгойка перевела на указанный злоумышленником счет деньги в размере 8 тысяч рублей. После этого она перезвонила знакомой, но та рассказала, что её страницу взломали и одолжить денег она н просила.

Теперь злоумышленников ищут, им может грозить до двух лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз предупреждает: при поступлении сообщений от знакомых или родственников с просьбой одолжить денежные средства, перезвоните им и убедитесь, что они действительно просят о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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