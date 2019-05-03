2019-05-03T08:20:57+03:00
Общество

Юные ямальцы отправятся в поездки памяти, приуроченные ко Дню Победы

Ребята побывают в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Керчи, Анапе и Новороссийске
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юные ямальцы отправятся в поездки памяти, приуроченные ко Дню ПобедыЮные ямальцы отправятся в поездки памяти, приуроченные ко Дню ПобедыФото: pixabay.com
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Ямальские кадеты казачьих классов, воспитанники патриотических клубов, участники поисковых отрядов и представители казачеств примут участие в поездках памяти, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе администрации Губкинского, мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Керчи, Анапе и Новороссийске с 5 по 10 мая.

Ребята посетят военные части и музеи, а 9 мая пройдут в «Бессмертном полку» по центральным улицам городов-героев. Такие поездки имеют большое значение для воспитания патриотизма у подрастающего поколения, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной и поддержания традиций воздания почести ветеранам и погибшим.

Так, например, ребята из Надымского района отправятся в Анапу, Новороссийск и Керчь. Они ямальских солдат-срочников, которые проходят службу в 14 пункте наблюдения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ. Кроме того, они передадут подарки в рамках акции «Посылка солдату», совершат экскурсии на морской тральщик «Железняков» и пограничный сторожевой корабль «Ямалец».

ИСТОЧНИК KP.RU

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