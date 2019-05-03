30 человек эвакуировали из жилого дома во время крупного пожара в Салехарде

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-03T06:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде вчера днём, 2 мая, произошёл крупный пожар в доме на площади 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, из здания были эвакуированы 30 человек, в их числе – шестеро детей. В тушении пожара было задействовано 10 единиц спецтехники и 53 личного состава.

Известно, что в таких деревянных домах распространение пламени происходит очень быстро, а межквартирные перегородки в таких домах – пустотные. Это способствует быстрому и скрытному распространению огня по всему зданию.

Благодаря слаженной работе пожарных, погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины и обстоятельства устанавливаются органами дознания МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/706568" frameborder="0"></iframe> Пожар в Салехарде.

ИСТОЧНИК KP.RU