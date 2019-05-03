СЕГОДНЯ 00:25 2019-05-03T00:25:33+03:00

Погода на Ямале 3 мая: пройдёт дождь и дождь со снегом Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале сегодня, 3 мая, ожидается переменная облачность, дождь и дождь со снегом. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-14 C, днём 0…+6 C.

В Приуральском районе переменная облачность, дождь. Ветер южный 3-4 м/с. Температура воздуха ночью -2…-5 C, днём -1…+4 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14 C, днём -5…-6 C.

В Тазовском районе переменная облачность, дождь со снегом. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 C, днём 0…-1 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 4-5 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 C, днём +1…+4 C.

В Пуровском районе переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 C, днём +1…+3 C.

В Надымском районе переменная облачность, дождь. Ветер южный 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -1…-4 C, днём 0…+2 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, дождь. Ветер южный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +3…+6 C.

ИСТОЧНИК KP.RU