Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли на пустыре в Ноябрьске
Возбуждено уголовное дело
Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли на пустыре в НоябрьскеФото: Татьяна Коркина
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Ноябрьские следователи установили личность мужчины, тело которого накануне, 1 мая, нашли при расчистке территории от снега на пустыре.
Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 14 февраля без вести исчез ранее судимый 44-летний местный житель, злоупотреблявший алкоголем. Его тело было найдено с признаками промерзания.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», причина смерти устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU