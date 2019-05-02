СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-02T14:19:57+03:00

Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли на пустыре в Ноябрьске Фото: Татьяна Коркина

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Ноябрьские следователи установили личность мужчины, тело которого накануне, 1 мая, нашли при расчистке территории от снега на пустыре.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 14 февраля без вести исчез ранее судимый 44-летний местный житель, злоупотреблявший алкоголем. Его тело было найдено с признаками промерзания.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», причина смерти устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU