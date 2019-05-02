В Ноябрьске огонь в нежилом здании повредил четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-02T11:15:24+03:00

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В Ноябрьске в ночь с 1 на 2 мая в поселке МК-15 произошел пожар в неэксплуатированном здании. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, ранее там находились ремонтно-механические мастерские.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, наблюдалось сильное задымление и открытое горение на площади 800 кв. м. К счастью, угрозы распространения пламени на соседние объекты не было. В результате пожара повреждены 4 автомобиля, которые находились внутри помещения. Ещё два грузовых автомобиля спасли, пострадавших нет.

Огонь повредил здание, не оборудованное пожарной сигнализацией, на площади 1200 квадратных метров. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU