2019-05-02T10:22:02+03:00
Происшествия

В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублей

По факту было возбуждено 6 уголовных дел
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублейВ Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублейФото: pixabay.com
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В Ноябрьске подведены итоги апрельского оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт», которое проводилось для выявления фактов продажи одежды и обуви с незаконно нанесёнными товарными знаками.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в результате проведённых мероприятий выявлено 3 административных правонарушения. По статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» возбуждено 6 уголовных дел.

За время проведения мероприятия было изъято более 2 тысяч единиц товара на общую сумму более 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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