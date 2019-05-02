В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублей
По факту было возбуждено 6 уголовных дел
В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Ноябрьске подведены итоги апрельского оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт», которое проводилось для выявления фактов продажи одежды и обуви с незаконно нанесёнными товарными знаками.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в результате проведённых мероприятий выявлено 3 административных правонарушения. По статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» возбуждено 6 уголовных дел.
За время проведения мероприятия было изъято более 2 тысяч единиц товара на общую сумму более 6 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU