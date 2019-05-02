СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-02T10:22:02+03:00

В Ноябрьске изъяли контрафактную одежду и обувь на сумму 6 млн рублей Фото: pixabay.com

По факту было возбуждено 6 уголовных дел

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В Ноябрьске подведены итоги апрельского оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт», которое проводилось для выявления фактов продажи одежды и обуви с незаконно нанесёнными товарными знаками.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в результате проведённых мероприятий выявлено 3 административных правонарушения. По статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» возбуждено 6 уголовных дел.

За время проведения мероприятия было изъято более 2 тысяч единиц товара на общую сумму более 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU