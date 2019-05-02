В Ноябрьске во время расчистки территории обнаружен труп мужчины
Обстоятельства смерти выясняются
В Ноябрьске во время расчистки территории обнаружен труп мужчиныФото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Ноябрьске следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого 1 мая было найдено в микрорайоне Облонь.
Как сообщает «Ноябрьск 24», причины гибели пока не известны, однако по словам пользователей соцсетей, труп нашли во время расчистки территории, предназначенной под строительство детского сада.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Официальные комментарии ожидаются позже.
ИСТОЧНИК KP.RU