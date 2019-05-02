СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-02T08:09:33+03:00

В Ноябрьске во время расчистки территории обнаружен труп мужчины Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого 1 мая было найдено в микрорайоне Облонь.

Как сообщает «Ноябрьск 24», причины гибели пока не известны, однако по словам пользователей соцсетей, труп нашли во время расчистки территории, предназначенной под строительство детского сада.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Официальные комментарии ожидаются позже.

ИСТОЧНИК KP.RU