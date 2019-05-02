СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-02T07:21:13+03:00

ТСЖ Приуральского района почти год не платило сотруднику зарплату Фото: Татьяна Коркина

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В Приуральском районе возбуждено уголовное дело в отношении руководства ТСЖ «Квартал Северный 3», которое подозревается в полной невыплате зарплаты более двух месяцев.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, в следственные органы поступило обращение от жителя села Аксарки Приуральского района. Он рассказал, что руководство ТСЖ имеет перед ним задолженность по зарплате.

Доследственная проверка установила, что из личной заинтересованности руководство не платило зарплату потерпевшему с июня 2018 года по настоящее время. Размер долга перед мужчиной составил более 94 тысяч рублей.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства совершённого преступления. Часть задолженности погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU