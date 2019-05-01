Автоинспекторы Ямала проверяют на трезвость водителей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-01T17:08:18+03:00

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С наступлением праздников всё больше автовладельцев садятся нетрезвыми за руль. Ради безопасности самих жителей округа в рейд вышли полицейские.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, в период с 30 апреля по 5 мая 2019 года включительно водители будут находиться под пристальным вниманием сотрудников полиции. Нетрезвых водителей не останавливает ни лишение водительских прав, ни штрафные санкции, ни уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение.

Для разрешения конфликтных ситуаций во время составления административных материалов, а также предупреждения коррупционной составляющей в действиях сотрудников полиции и участников дорожного движения во всех автомобилях дорожно-патрульной службы установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к проверкам и не оставаться равнодушными к данной проблеме, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU