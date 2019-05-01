Во время рейда полицейские Муравленко выявили юного наркомана

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-01T15:43:46+03:00

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Школы, любимые места сбора подростков проверили полицейские Муравленко во время рейдов, направленных на профилактику преступлений среди несовершеннолетних.

По данным УМВД Ямала, в этот период были посещены неблагополучные семьи, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних при полиции Муравленко. Проверено семь досуговых учреждений и мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, один жилой сектор города.

По итогам операции составлено пять протоколов об административных правонарушениях, одно правонарушение совершено подростком по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

ИСТОЧНИК KP.RU