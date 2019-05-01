СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-01T15:13:35+03:00

В Радоницу в Ноябрьске организуют движение автобусов до кладбища Фото: Татьяна Коркина

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Радоница – день особого поминовения усопших, родительский день, в который принято посещать кладбище и поминать умерших родственников. Празднуется она на 9 день после Пасхи. В 2019 году она выпадает на 7 мая.

Для удобства горожан во вторник, 7 мая, будет организовано движение автобуса по маршруту № 6 «Детский клуб «Современник» - Городское кладбище».

От остановочного пункта «Детский клуб «Современник» автобус отправится в 10.00, 12.00, 14.00. С городского кладбища можно будет уехать в 11.15, 13.15, 15.15.

Стоимость проезда по маршруту в одном направлении при расчёте наличными 28 рублей. Расплачиваясь банковской картой, можно сэкономить 2 рубля. Для поездок также можно воспользоваться долгосрочными проездными билетами. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчерской: 35-46-62.

ИСТОЧНИК KP.RU