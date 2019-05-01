В Муравленко открыта городская Доска Почёта

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-01T13:57:08+03:00

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В праздник Весны и Труда в Муравленко была торжественно открыта Доска Почёта. На ней - 20 портретов: педагоги, рабочие, спортсмены, нефтяники, водители, электромонтёры, повара, пожарные и медики. Все работают в городе четверть века и больше.

Так, среди уважаемых тружеников есть фото Петра Дитриха – он трудится в ООО «ЯмалСпецЦентр» слесарем-ремонтником, стаж работы в отрасли 36 лет, в Муравленко проживает с момента основания города. Благодаря его творческому подходу к порученному делу, инициативе и оперативности в производство внедрён ряд рациональных предложений, одно из которых – копировальный стенд по капитальному ремонту ПСМ (переключатель скважин многоходовой) регулятора жидкости замера, что позволило предприятию снизить затраты при производстве технологического процесса.

Также на доске почёта размещена фотография Елены Федяевой, учителя начальных классов школы №1 имени В.И. Муравленко. Педагог эффективно работает в проблемных группах по внедрению технологии индивидуальных образовательных маршрутов, организации проектной и исследовательской работы в школе первой ступени обучения. Имеет собственные методические разработки, которые опубликованы в сборниках работ лауреатов всероссийских конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU