2019-05-01T10:00:04+03:00
Общество

Ямальцы встречают Первомай

В городах и посёлках пройдут праздничные шествия трудовых коллективов
Алена Кульмухаметова
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Ямальцы встречают Первомай. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальцы встречают Первомай. Фото с сайта правительства ЯНАО
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С праздником Весны и Труда жителей Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

- Этот праздник был и остаётся символом единения, согласия и мирного труда. Ямал – стратегический форпост государства на арктических рубежах, регион стабильности, безопасности и благополучия людей… - говорится в поздравлении.

Традиционно в городах и посёлках пройдут праздничные шествия трудовых коллективов предприятий и организаций, представителей общественных организаций, концертные программы и театрализованные представления, спортивные мероприятия. Так, жителей Ноябрьска ждут на площади у здания Центра спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы. Салехардцев и гостей окружной столицы после митинга приглашает центр культуры и спорта «Геолог» – на первомайский концерт.

А в Муравленко 1 мая установят городскую доску почёта. На ней будут размещены 20 портретов работников разных профессий: спортсмены, учителя, нефтяники, водители, электромонтёры, повара, пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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