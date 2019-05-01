Тротуары и дворы в Ноябрьске взяты на особый контроль властей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-01T08:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С таянием снега жители Ямала в социальных сетях стали жаловаться на гололёд и огромные лужи во во дворах. Посыпки тротуаров и откачка помогают на короткое время.

Так, в Ноябрьске сотрудники администрации выехали в рейд по улицам города. Особое внимание они уделили очистке от наледи тротуаров, а также территорий вблизи социальных учреждений.

Весна в этом году в Ноябрьске затяжная и холодная, днем солнце топит лед, а вечером все вновь застывает. В настоящее время все силы «Севердорстроя» направлены на посыпку тротуаров.

- За один раз посыпать тротуары во всем городе невозможно. В настоящее время задействованы вся техника – это 32 единицы на посыпке тротуаров. Вчера в администрации совместно с прокуратурой города состоялось совещание с участием руководителей ТСЖ и управляющих компаний, где было отмечено, что, если обслуживающие организации не примут меры по содержанию в должном состоянии дворовых территорий, откачке талых вод, уборке наледи, к ним будут применены меры прокурорского реагирования. Это касается всех и ТСЖ, и управляющих компаний, - прокомментировала Юлия Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU