СЕГОДНЯ 06:58 2019-05-01T06:58:11+03:00

Погода на Ямале 1 мая: небольшое потепление Фото: Татьяна Коркина

Ветер южного и западного направлений

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В праздничный день 1 мая в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшое потепление, сильный ветер и редкий снег.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём составит -3, -6 градусов. Ветер юго-западный, 6-13 метров в секунду.

В Новом Уренгое пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днём составит -7 градусов. Ветер южный 8-12 метров в секунду.

В Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днём ожидается 0, -3 градуса. Ветер южный 7-14 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём составит -12 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём ожидается -3 градусов. Ветер северо-западный 9-16 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём на отметках -1, +1 градусов. Ветер северо-западный 7-15 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём составит 0, -2 градусов. Ветер юго-западный 9-16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU