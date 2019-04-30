В Тазовском районе оценили подготовку к паводку и пожароопасному сезогу

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-30T16:09:09+03:00

В оленеводческих бригадах и рыбоугодьях проведут беседы о безопасности

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В Тазовском районе на рассмотрели вопросы о мерах пожарной безопасности и анализе предпаводковой ситуации. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло при главе муниципалитета Василии Паршакове.

Особое внимание он уделил противопаводковым мерам в селе Антипаюта. В летний период были проведены дноуглубительные работы на реке Широкой, отсыпан участок дороги по улицам Тундровая и Юбилейная для создания естественного препятствия во время разлива водоема. Напомним, в прошлом году в поселении в результате половодья в зоне подтопления оказались 14 частных домов.

Обеспечение пожарной безопасности – еще одно приоритетное направление в предстоящий период. Все профильные службы готовы к своевременному реагированию на ЧС. Одно из важнейших направлений работы - противопожарная агитация населения.

Администрации района будет проводить разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности в оленеводческих бригадах и рыбоугодьях, а также при сжигании сухой травы и мусора на территории поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU